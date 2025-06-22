Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras yüzünden öldürüldü

15 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren O.B.'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan B.'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.