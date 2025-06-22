Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras yüzünden öldürüldü
İstanbul Bakırköy'de özel bir hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan O.B. (41), hastanede hayatını kaybetti. Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren O.B.'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Olayın ardından ortadan kaybolan saldırganlar yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Olay, 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanede tedavi gören O.B. bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla B.'ye ateş açtı. Vücudunun 9 yerinden yaralanan B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren B.'nin refakatçisi H. Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
15 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI
Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren O.B.'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan B.'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.
EDİRNE'DE YAKALANDILAR
Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan M.M.İ. ve yanındaki Ö.D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İstanbul'a getirildi. (DHA)