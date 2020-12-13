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  3. 13 Aralık 2020 23:10

Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

İzmir'in Buca ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında annesinin doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak balkondan pastayı teslim etti.

Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasında annesi Yurda Karslıoğlu'nun 66'ncı doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, ilginç bir yol buldu. 

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Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak annesine götürdüğü 'Canım annem yazılı' pastayı balkondan teslim etti. 

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Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

Anne Karslıoğlu, "Oğlumun beni şaşırtacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Balkona çıktığım anda karşımda elinde pastasıyla vincin, üstünde oğlumu gördüm. 

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Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı

Bana unutulmaz bir doğum günü yaşattı. Allah herkese böyle evlat nasip etsin" dedi.

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