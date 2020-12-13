Annesine doğum gününde vinçle pasta sürprizi yaptı
İzmir'in Buca ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında annesinin doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak balkondan pastayı teslim etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasında annesi Yurda Karslıoğlu'nun 66'ncı doğum gününü kutlamak isteyen radyo programı sunucusu Mustafa Karslıoğlu, ilginç bir yol buldu.
Karslıoğlu, vincin üstüne çıkarak annesine götürdüğü 'Canım annem yazılı' pastayı balkondan teslim etti.
Anne Karslıoğlu, "Oğlumun beni şaşırtacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Balkona çıktığım anda karşımda elinde pastasıyla vincin, üstünde oğlumu gördüm.