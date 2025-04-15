Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı
Antalya'da annesiyle tartışan bir kişi evini ateşe verdi. Evin her yeri alevlere teslim olurken evi ateşe veren şüpheli o anları da sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.
Kaynak: İHA
Olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi.
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İddiaya göre, annesiyle tartışan Samet Ö. (25), tartışmanın ardından annesinin evden ayrılması üzerine eline aldığı satırla evdeki eşyaları parçaladı.
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Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
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