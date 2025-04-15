  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı

Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı

Antalya'da annesiyle tartışan bir kişi evini ateşe verdi. Evin her yeri alevlere teslim olurken evi ateşe veren şüpheli o anları da sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

Kaynak: İHA
Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı - Resim: 1

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi.

1 / 8
Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı - Resim: 2

İddiaya göre, annesiyle tartışan Samet Ö. (25), tartışmanın ardından annesinin evden ayrılması üzerine eline aldığı satırla evdeki eşyaları parçaladı.

2 / 8
Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı - Resim: 3

Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 / 8
Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı - Resim: 4

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

4 / 8