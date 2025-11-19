Annesini de ağabeyini de uyurken silahla vurarak katletti

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Halit Mahallesi Turtur Özal Bulvarı üzerindeki bir apartmanda E.T.(26), henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi ve annesini sabah saatlerine doğru yataklarında silahla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi.