Annesinin boğarak öldürdüğü minik Emir toprağa verildi

Dün Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir restoranda garson olarak çalışan Gülveren A., servis şoförlüğü yapan 26 yaşındaki eşi Olcay A.’nın ekmek almak için bakkala gitmesinin ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can’ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdü.