Annesinin cenazesinde öz kardeşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı
İstanbul'da annesinin cenazesinde ağabeyini silahla vurarak öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ağabey M.M. (69) camide annesinin cenaze namazına katıldıktan sonra kardeşi M.M.'yu (52) silahla başından vurarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.M.'nun ifadesinde "Annemin vefatından sonra 'Bunlar nasılsa camiye gelirler.Ben onlara gününü göstereceğim' dedim. Ben hep mermi ağzında gezerim. Korkutma amaçlı kardeşim M.M.'ya doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.
Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Mustafa ve M.M. kardeşler, vefat eden anneleri N.M.'nun cenaze namazına katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken M.M., kardeşi M.M.'yu silahla başından ve karnından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.M, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan şüpheli M.M. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya el konulan M.M.'nun poliste 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.M., adli makamlarca 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden M.M.’nun cenazesi ise Fatih Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.