Annesinin cenazesinde öz kardeşini öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Mustafa ve M.M. kardeşler, vefat eden anneleri N.M.'nun cenaze namazına katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken M.M., kardeşi M.M.'yu silahla başından ve karnından vurdu.