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  3. 09 Ocak 2020 13:40

Annesinin kafasını koparıp defalarca tecavüz etti!

Psikopat seri katillerle ilgili bu bilgiler uykularınızı kaçıracak... İşte ünlü seri katillerle ilgili o korkunç ayrıntılar...

Annesinin kafasını koparıp defalarca tecavüz etti!

Kanadalı seri katil Robert Pickton, öldürdüğü insanların cesetlerini domuz eti yaptığı makinede işliyordu. Kasabadaki insanlar, insan eti yemiş olabilir.

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Annesinin kafasını koparıp defalarca tecavüz etti!

Jeffrey Dahmer, polisi yaralı kurbanın sevgilisi olduğuna ve yalnızca basit bir sevgili tartışması yaşandığına ikna etti ve kaçtı.

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Annesinin kafasını koparıp defalarca tecavüz etti!

Rosemary and Fred West, çocuklarının yarısını öldürdü ve yaşayan çocuklarına da sonlarının diğer çocuklar gibi olacağını söylüyordu.

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Annesinin kafasını koparıp defalarca tecavüz etti!

“Golden State Katili” olarak bilinen Joseph DeAngelo, saldırısının sonucunda hayatta kalan kurbanını yıllar sonra arayıp “Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim…” dedi.

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