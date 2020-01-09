Annesinin kafasını koparıp defalarca tecavüz etti!
Psikopat seri katillerle ilgili bu bilgiler uykularınızı kaçıracak... İşte ünlü seri katillerle ilgili o korkunç ayrıntılar...
Kanadalı seri katil Robert Pickton, öldürdüğü insanların cesetlerini domuz eti yaptığı makinede işliyordu. Kasabadaki insanlar, insan eti yemiş olabilir.
Jeffrey Dahmer, polisi yaralı kurbanın sevgilisi olduğuna ve yalnızca basit bir sevgili tartışması yaşandığına ikna etti ve kaçtı.
Rosemary and Fred West, çocuklarının yarısını öldürdü ve yaşayan çocuklarına da sonlarının diğer çocuklar gibi olacağını söylüyordu.