Annesinin odasından gelen sesler sonrası anahtar deliğinden bakan genç şoke oldu
Ankara Altındağ ilçesinde 10 yaşındaki genç, gece tuvalete kalktığında annesinin odasından gelen sesler üzerine hayatının şokunu yaşadı.
Ankara'da annesinin odasından duyduğu sesler üzerine anahtar deliğinden bakan genç şok oldu.
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Ankara'nın Altındağ İlçesinde annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre T. (19) akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile birlikte alkol alırken gördü. Odasına giden 19 yaşındaki genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyun oynamaya başladı.
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Gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için odasından çıkan Emre, annesinin odasından sesler duyunca odanın anahtar deliğinden baktı.
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Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı.
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