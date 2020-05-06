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  3. 06 Mayıs 2020 10:10

Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak istedi!

Kayseri'de, bir süre önce ölen annesinin üzüntüsüne dayanamayan Cuma K. (45), 13 katlı apartmanın 8'inci katında bulunan evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Komşularının intihardan vazgeçirdiği Cuma K., hastaneye kaldırıldı.

Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak istedi!

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. 

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Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak istedi!

Bir süre önce annesini kaybeden Cuma K., iddiaya göre bunalıma girdi. Annesinin üzüntüsüne dayanamayan Cuma K., 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. 

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Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak istedi!

Komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Cuma K.'nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. 

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Annesinin ölümüne dayanamadı, 8'inci kattan atlamak istedi!

Cuma K.'nın yalnız yaşadığı eve gelen komşuları da uzun süre ikna etmeye çalıştı. Komşularının yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından Cuma K. bulunduğu yerden indi.

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