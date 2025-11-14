Annesiyle ilişkisi olan adamı sokak ortasında vahşice öldürdü
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Y.A.'yı (69) sokak ortasında 22 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi’nde meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalışan G.S. (36), annesi ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü otelin gece bekçisi Y.A. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S., yanında taşıdığı bıçakla A.'yı defalarca bıçaklayıp, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.A. ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Y.A.'nın vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, kısa sürede G.S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. G.S.'nin annesi M.S. (58) ile Y.A. arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.
OLAY KAMERADA
Bu arada olay cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde G.S.'nin elindeki bıçakla Y.A.'ya defalarca vurduğu ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı yer aldı. A.’nın yerde hareketsiz yatmasına rağmen G.S.'nin bıçaklamaya devam ettiği görüldü. (DHA)