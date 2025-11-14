Annesiyle ilişkisi olan adamı sokak ortasında vahşice öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Y.A. ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Y.A.'nın vücudunda 22 bıçak kesisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, kısa sürede G.S.'yi suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. G.S.'nin annesi M.S. (58) ile Y.A. arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği, yaklaşık 2 aydır eve gelmediği kaydedildi.