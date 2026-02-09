  1. Anasayfa
Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi... Çoluk çocuk çok sayıda komşusu hastanelik oldu

Karaman’da tartıştığı annesine kızarak oturdukları daireyi ateşe veren şahıs, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA
Yangın gece saat 23.50 sıralarında Karaman'da Üniversite Mahallesi 5. TOKİ Evleri’nde bulunan 5 katlı C2 Blok’un 4. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.N. (33) tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine sinirlenerek oturdukları daireyi ateşe verdi. 

Alevler kısa sürede daireyi sararken K.N., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina etrafında güvenlik önlemi alarak park halindeki araçları kaldırttı. 

Bir apartman sakini, şahsın tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine evi ateşe verdiğini söyledi.

Mahalleliyi sokağa döken yangında apartmandaki dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi

