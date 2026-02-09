Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi... Çoluk çocuk çok sayıda komşusu hastanelik oldu

Alevler kısa sürede daireyi sararken K.N., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina etrafında güvenlik önlemi alarak park halindeki araçları kaldırttı.