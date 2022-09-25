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  4. Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde

Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez kullanımına başlanan 'cankurtaran dron' ile kente gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin can güvenliği sağlanacak. Kamera sayesinde yeri tespit edilen boğulma tehlikesi geçiren kişiye can yeleğini ulaştırılan dron, aynı zamanda suya inip hareket edebiliyor.

Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde - Resim: 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen aylarda envanterine eklediği hava aracı dron ile birçok noktaya müdahale ediyor.

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Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde - Resim: 2

Deniz kirliliğinin önlenmesi için havadan deniz araçlarının kontrollerinde kullanılan helikopter ve uçaklara göre daha ekonomik olan dron ile havadan deniz kirliliği kontrol ediliyor.

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Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde - Resim: 3

Türkiye'de ilk defa kullanılan dron, ucundaki tetik mekanizmasına takılan can yeleği ile cankurtaran olarak sahillerde kullanılıyor.

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Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde - Resim: 4

Boğulma tehlikesi geçiren kişinin tespit edilmesiyle havalandırılan dron, kamera sayesinde yeri tespit edilen kişiye can yeleğini ulaştırıyor.

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