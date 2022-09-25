Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronelar'' görevde
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez kullanımına başlanan 'cankurtaran dron' ile kente gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin can güvenliği sağlanacak. Kamera sayesinde yeri tespit edilen boğulma tehlikesi geçiren kişiye can yeleğini ulaştırılan dron, aynı zamanda suya inip hareket edebiliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen aylarda envanterine eklediği hava aracı dron ile birçok noktaya müdahale ediyor.
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Deniz kirliliğinin önlenmesi için havadan deniz araçlarının kontrollerinde kullanılan helikopter ve uçaklara göre daha ekonomik olan dron ile havadan deniz kirliliği kontrol ediliyor.
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Türkiye'de ilk defa kullanılan dron, ucundaki tetik mekanizmasına takılan can yeleği ile cankurtaran olarak sahillerde kullanılıyor.
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Boğulma tehlikesi geçiren kişinin tespit edilmesiyle havalandırılan dron, kamera sayesinde yeri tespit edilen kişiye can yeleğini ulaştırıyor.
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