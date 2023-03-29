Antalya Hali'nde bahar hareketliliği: Fiyatlar yüzde 50 düştü

Antalya’dan Avrupa’nın birçok ülkesine ürün gönderildiğini belirten Yılmaz, "Bunun yanında Rusya, Ortadoğu’ya da ürünlerimiz gidiyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra eskisi gibi olmasa da yine ürün göndermeye devam ediyoruz. Bugün fiyatlarımız; sivri biber 21 TL, patlıcan 15 TL, kabak 15 TL, salatalık 17 TL, yurt dışına giden Kaliforniya biberimiz 40-45 TL. Markette ürünlerin yüksek olması bizim dışımızda oluyor. 10 TL'ye satılan domatesin 30-40 TL olmaması gerekir. Biz bu fiyatları doğru bulmuyoruz" dedi.

ÜRETİCİDE 15 SATICIDA 30 TL

Aksulu salatalık üreticisi Ali Celbiş, "Şu anda verimimiz daha güzel, havalar da ısındı. Bahara doğru verim 3’e katlar. Fiyatlar böyle giderse iyidir. Maliyetimiz de yüksek. Bizler her türlü fedakârlık yapıyoruz, biz fedakarlık yaparken pazarcı ve market sahipleri de fedakarlık yapsın. Ben 1 kilometre ilerideki pazara gittim, 15 TL verdiğim ürün 30 TL. Pazarda 25 TL’den aşağı bir şey yok. Burada kazanan çiftçi değil. Çiftçi 1 yıl buna emek veriyor. Birisi halden alıyor, yüzde 200 kar koyuyor üstüne. Arada uçurum var. Bu faturaların denetlenmesi gerekir, pazarda yüksek olunca vatandaş da tüketemiyor. Üretici ile tüketici arasında farkın nereden kaynaklandığı bellidir. Kış döneminde 4 günde bir toplarken, şimdi 2 günde bir topluyoruz. Fiyatlar düşüyor. Gençlerin bu mesleğe sahip çıkması gerekir, bunlar bacasız fabrikadır. Gençlerimiz ata mesleklerini de yapsınlar" diye konuştu.