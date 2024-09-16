Antalya Havalimanı'nda yeni yolcu rekoru

AĞUSTOS YOLCU TRAFİĞİ 6 MİLYONA YAKLAŞTI

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 581 bin 182, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 305 bin 280 oldu. Böylece ağustosta toplam 5 milyon 886 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Antalya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 934, dış hatlarda 28 bin 586 olmak üzere toplamda 32 bin 520'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 69 bin 254 ton oldu. Ocak-ağustos ayları döneminde ise Antalya Havalimanı’nda yolcu trafiği 26 milyon 628 bin 902, uçak trafiği 159 bin 34, yük trafiği ise 309 bin 497 ton olarak gerçekleşti.