Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Antalya-Isparta karayolunda minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Burdur il sınırı yakınlarındaki Kargı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir lojistik firmasına ait beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı.
7 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde, minibüste bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi. Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.