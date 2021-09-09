Antalya Kaş'ta orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
KAŞ-KUMLUCA ARASINDA 25 SAATLİK FIRTINA UYARISI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.
Fırtınanın bugün saat 17.00'den, yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum-Kumluca arasında halen kuzey ve batı yönlerden 4 ile 6 kuvvetinde esen rüzgarın ilerleyen saatlerde hızını artırarak Kaş-Kumluca arasında yine kuzey ve batı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."