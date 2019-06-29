Antalya kavruluyor ! Deniz ve havuzlara akın ettiler
Antalya'da termometler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan ve güneşin kavurucu etkisinden uzaklaşmak isteyenler deniz ve havuzlara akın etti.
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı bunalttı. Öğle saatlerinde güneş altında yürümekte zorlanan tatilciler, kendilerini havuza attı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı yerli halkı ağırladı. Otel ve su parkları da yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaptı.
Gün boyunca havuzdan çıkmayan turistler serinlemenin keyfini çıkardı. Kimileri de güneş kremi sürerek bronzlaşmaya çalıştı.