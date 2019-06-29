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  3. 29 Haziran 2019 16:53

Antalya kavruluyor ! Deniz ve havuzlara akın ettiler

Antalya'da termometler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan ve güneşin kavurucu etkisinden uzaklaşmak isteyenler deniz ve havuzlara akın etti.

Antalya kavruluyor ! Deniz ve havuzlara akın ettiler

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı bunalttı. Öğle saatlerinde güneş altında yürümekte zorlanan tatilciler, kendilerini havuza attı.

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Antalya kavruluyor ! Deniz ve havuzlara akın ettiler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı yerli halkı ağırladı. Otel ve su parkları da yerli ve yabancı tatilcilere ev sahipliği yaptı.

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Antalya kavruluyor ! Deniz ve havuzlara akın ettiler

Gün boyunca havuzdan çıkmayan turistler serinlemenin keyfini çıkardı. Kimileri de güneş kremi sürerek bronzlaşmaya çalıştı.

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Antalya kavruluyor ! Deniz ve havuzlara akın ettiler

Aileleriyle tatil yapan çocuklar ise havuzun ve kaydırakların tadını çıkardı.

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