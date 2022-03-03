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Antalya-Konya yolu trafiğe kapandı

Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde tüm araç trafiğine kapatıldı.

Antalya-Konya yolu trafiğe kapandı - Resim: 1

Dün sabah saatlerinde Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar gece 00.00 saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

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Antalya-Konya yolu trafiğe kapandı - Resim: 2

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yol, yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile sabaha karşı saat 05.00’te tüm araç trafiğine kapatıldı.

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Antalya-Konya yolu trafiğe kapandı - Resim: 3

Yolda onlarca aracın kaldığı bildirilirken, Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düştü.

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Antalya-Konya yolu trafiğe kapandı - Resim: 4

Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri dün geceden itibaren aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

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