Antalya Körfezi'ni istila ettiler! ''Dokunmayın'' uyarısı geldi...

"TEMASTAN KAÇININ"

Denizanaları noktasında vatandaşları da uyaran Gökoğlu,“ Temastan vatandaşlarımızın uzak durması gerekir. Yüzen kişilerin, kıyıya vuran denizanalarına dokunulmaması lazım. Balıkçıların ağlarında bu dönem yoğun bir şekilde çıkabilir, geçiş var çünkü şuanda. Balıkçılarımızda eldivensiz şekilde temas etmesinler. Temas halinde yapılacak şey o bölgeyi sirkeli yada amonyaklı suyla temizlenmelidir. Temas eden yere tatlı su dokundurulmamalı, deniz suyu ile yıkanmalıdır” dedi.