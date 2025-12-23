Antalya sahilinde bir kadın cesedi bulundu!
Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde Endonezya uyruklu 31 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA
Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı’nda saat 16.00 sıralarında hareketsiz yatan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin Endonezya uyruklu Komang Dewantari olduğu tespit edildi.
Dewantari, olay yerine gelen yakınları tarafından teşhis edildi. Savcının incelemesinin ardından Dewantari’nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
