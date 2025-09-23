Antalya sahilinde yürekler ağza geldi: ''Atlarsan karakola götürürüm''
Antalya'nın 20 metre yükseklikteki falezlerinden atlamak isteyen gençler, polisin ''Atlarsan karakola götürürüm'' sözü üzerine atlamaktan vazgeçti. Gençlerden biri ekiplere, ''Bir kere atlayacaktım'' diyerek sitemde bulundu.
Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi falezlerinde yaşandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki falezlerde yaşları 15 ile 18 arasında değişen iki genci gören çevredekiler, intihara teşebbüs ettikleri yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, gençlerin denize atlayış için falezlerin ucuna çıktığını belirledi. Buna karşın ekipler, aynı noktada daha önce birçok gencin hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasına neden olan atlayışlar için gençleri uyarmaya başladı.
Uyarılara aldırış etmediler, polis ‘karakola götürüm’ deyince indiler
Deniz keyfi için tehlikeli atlayışı önlemeye çalışan polis ekiplerinin uyarılara aldırış etmeyen gençler uzun süre falezlerin tehlikeli kısmında oturmaya başladı. Zaman zaman ayağa da kalkan gençler yürekleri ağza getirirken, polis ve itfaiye erleri uyarılarını sürdürmeye devam etti.
Bu sırada polis memurlarından biri ‘Atlarsan karakola götürürüm’ sözleri üzerine gençler bulunduğu yerden ayrıldı.