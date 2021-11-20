Antalya sahilleri define avcılarına kaldı

"HAVA DURUMUNA GÖRE ÇIKARIM"

Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım" dedi.