Antalya sahilleri define avcılarına kaldı
Türkiye'nin turizm cenneti Antalya sahilleri, define avcılarına kaldı. Plaj definecileri, yaz aylarında turistlerin plajlarda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arıyorlar.
Antalya'da sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal dedektörle sahili tarıyor.
Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.
Mehmet Deniz, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.
"HAVA DURUMUNA GÖRE ÇIKARIM"
Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım" dedi.