Antalya sahillerinde ''siyah'' alarm! Denize giren simsiyah çıktı
Antalya'da bazı sahillerde görülen petrol türevi zifte benzer maddeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, analiz için laboratuvara numune gönderdi.
Mavi bayrağa sahip plaj sayısı 213'e çıkan dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, son dönemde Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girenlerin elleri, ayakları ve vücutlarının çeşitli bölgelerine petrol türevi zift bulaştı. Halkın zift bulaşmış fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşması, sahilde denize girenleri tedirgin etti.
Konyaaltı sahilinde inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denize girenlerin üzerine petrol türevi zift bulaştığını aktardı. Prof. Dr. Gökoğlu, büyük bir geminin sintinesini denize bırakmış olabileceğini belirterek, "Suriye kıyılarında sanırım kış başlangıcında petrol girdisi vardı. Onun uzantıları da olabilir" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya'nın denizi temiz. Dolayısıyla mavi bayrağın en çok olduğu bölgedeyiz. Bu Türkiye'den, bizden kaynaklanan bir durum değil. Muhtemelen Suriye'de yaşanan olayın uzantılarıdır" dedi.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Derya Ünver ise çok ciddi çevre kirliliği olduğunu belirterek, "İnsanların vücuduna yapışıyor. Plajlarımız kirleniyor. Turizm açısından da sıkıntılı bir durum. Ayın 2'si gibi Kemer- Adrasan bölgesinde görülmüş. Sanırım akıntı ve rüzgarla birlikte Konyaaltı ve Lara'ya doğru gelmiş" dedi.