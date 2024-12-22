Antalya sular altında kaldı... Yüzlerce vatandaş botlarla tahliye edildi
Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış hayatı altüst ederken Manavgat'ta mahsur kalan 236 vatandaş botlarla tahliye edildi...
Kaynak: AA, DHA, İHA
Antalya Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı.
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İlçedeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, Side Kavşağı'nda da birçok araç yolda kaldı.
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D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.
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Yurttaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.
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