Antalya ve Muğla kar altında... Her yer bembeyaz...
Türkiye'de "yaz tatili" denince akla gelen iki ilimiz Antalya ve Muğla kar yağışı sonrasında beyaza büründü...
Kaynak: İHA
Antalya'yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
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Bölgede etkili olan yağmur saat 17.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
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Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.
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Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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