  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler

Antalya ve Muğla kar altında... Her yer bembeyaz...

Türkiye'de "yaz tatili" denince akla gelen iki ilimiz Antalya ve Muğla kar yağışı sonrasında beyaza büründü...

Kaynak: İHA
Antalya ve Muğla kar altında... Her yer bembeyaz... - Resim: 1

Antalya'yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

1 / 17
Antalya ve Muğla kar altında... Her yer bembeyaz... - Resim: 2

Bölgede etkili olan yağmur saat 17.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

2 / 17
Antalya ve Muğla kar altında... Her yer bembeyaz... - Resim: 3

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

3 / 17
Antalya ve Muğla kar altında... Her yer bembeyaz... - Resim: 4

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 / 17