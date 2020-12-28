Antalya'da kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamadan muaf olan turistler ve turizm çalışanlarına kaldı. Kentte deniz suyu sıcaklığı 20 dereceyi buldu.
Türkiye genelinde koronavirüs (Covid-19) bulaşıcılığını azaltmak adına uygulanan 2 gün 3 gecelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya kısıtlamaya uydu.
Kısıtlamadan muaf çalışanlar ve turistlerin sokak ve caddelerde olduğu dikkati çekerken, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir grup turistin deniz keyfi yaptığı görüldü.
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 20 dereceyi gördüğü kentte, turistler kısıtlamadan dolayı kendilerine kalan sahilin ve denizin keyfini sürdü.