Antalya'da nem bulutları gökyüzünü kapladı
Turizmin başkenti Antalya'da gökyüzünü nem bulutları kapladı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte nem oranının yüzde 70'lere yükselmesi vatandaşları bunalttı.
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi.
Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi.
Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu.