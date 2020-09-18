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  3. 18 Eylül 2020 14:35

Antalya'da nem bulutları gökyüzünü kapladı

Turizmin başkenti Antalya'da gökyüzünü nem bulutları kapladı. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte nem oranının yüzde 70'lere yükselmesi vatandaşları bunalttı.

Antalya'da nem bulutları gökyüzünü kapladı

Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70'lere yükseldi.

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Antalya'da nem bulutları gökyüzünü kapladı

Kenti kuşbakışı gören Tünektepe'den çekilen fotoğraflar, nem bulutlarının yoğunluğunu gözler önüne serdi.

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Antalya'da nem bulutları gökyüzünü kapladı

Hareket ettikleri gözlenen bulutlar, görüş mesafesini de düşürdü. Şehir bulutların arasında silüet olarak görünürken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise tamamen gözden kayboldu.

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Antalya'da nem bulutları gökyüzünü kapladı

Manzara izlemek için teleferik ile Tünektepe'ye çıkan turistler ise bol bol nem bulutu ve manzara fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdi.

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