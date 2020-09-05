Antalya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı
Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı. Son yılların en sıcak Eylül ayının yaşandığı Antalya'da tatilciler serinlemenin alternatif yollarını aradı. Nem oranının düşük, sıcaklığın ise yüksek olduğu turizm kentinde, özellikle öğle saatlerinde sokaklar ıssızlaştı.
Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü.
Gün içerisinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.