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  3. 05 Eylül 2020 21:35

Antalya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı. Son yılların en sıcak Eylül ayının yaşandığı Antalya'da tatilciler serinlemenin alternatif yollarını aradı. Nem oranının düşük, sıcaklığın ise yüksek olduğu turizm kentinde, özellikle öğle saatlerinde sokaklar ıssızlaştı.

Antalya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü.

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Antalya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Nem oranının düşük olması nedeniyle güneş yakıcı etkisini artırdı.

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Antalya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Gün içerisinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.

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Antalya'da sıcaklık 40 dereceye ulaştı

Dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise öğle saatlerinde ağaç gölgelerinin altına sığındı. Belediyelerin peyzaj işleriyle uğraşan işçileri de dinlenme saatlerini refüjlerde bulunan ağaçların altında güneşten korunarak geçirdi.

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