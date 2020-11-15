Antalya'da yazdan kalma günler

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte sahile gelen yerli ve yabancı tatilcilerin kimileri sıcaklığı 25 derece ölçülen denize girerken kimileri de kumsalda oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık avladı.