Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu

İki kadının birbirine sert şekilde darbelerle saldırdığı kavgadan görüntüler, yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülere göre kadınlardan biri diğerini yola yatırdı, kafasına defalarca şiddetli darbeler indirip tekmeler savurdu. Kavganın meydana geldiği noktadan geçen araç sürücüleri ise hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam etti.