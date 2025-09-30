Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik oteldeki faciada kahreden ayrıntı

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuksuz sanıklar otel sahibi M.A., otelin sorumlu müdürü A.A. ile iş güvenliği uzmanı Hasan A.'nın, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.