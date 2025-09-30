Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik oteldeki faciada kahreden ayrıntı
Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde 2 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı butik otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunda; katları birbirine bağlayan ahşap merdivenin tamamen yandığı, acil çıkış olmaması nedeniyle 2'nci katta konaklayan 2 turistin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki 3 katlı butik otelde, 22 Temmuz 2023'te saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında Lübnan vatandaşı Vivianne Saad (53) ile Dory Mhanna (52) yaşamını yitirdi,
2'si ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuksuz sanıklar otel sahibi M.A., otelin sorumlu müdürü A.A. ile iş güvenliği uzmanı Hasan A.'nın, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.