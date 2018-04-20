Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !

Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

