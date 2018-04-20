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  3. 20 Nisan 2018 14:33

Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !

Hindistan'ın zengin ailelerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, düğün için Antalya'yı seçti.

Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !

Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

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Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !

Antalya'da, 100 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, 40 şarkıcı ve çok sayıda dans grubunun sahneye çıktığı, 20 ülkeden bin davetlinin katıldığı masalı andıran düğün 3 gün 3 gece sürdü.

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Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !

Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen renkli düğün, 3'üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi.

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Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !

Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti.

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