Antalya'da 2 milyon dolarlık düğün !
Hindistan'ın zengin ailelerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, düğün için Antalya'yı seçti.
Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti. Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen ve maliyeti aile tarafından gizli tutulan düğünün maliyetinin 2 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.
Antalya'da, 100 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, 40 şarkıcı ve çok sayıda dans grubunun sahneye çıktığı, 20 ülkeden bin davetlinin katıldığı masalı andıran düğün 3 gün 3 gece sürdü.
Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen renkli düğün, 3'üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi.