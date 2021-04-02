Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın paniği
Antalya’daki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar yangın merdiveniyle tahliye edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya’daki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar yangın merdiveniyle tahliye edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazılarının yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi.
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Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.
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