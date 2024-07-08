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Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı

Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcaklığın en yüksek hissedildiği saatlerde boş kaldı...

Kaynak: DHA
Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı - Resim: 1

Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü.

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Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı - Resim: 2

Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili değil klimalı ev ya da otel odaları oldu.

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Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı - Resim: 3

Günün en sıcak saatlerini klimaların altında geçirenler ardından yavaş yavaş sahilleri doldurdu.

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Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı - Resim: 4

Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

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