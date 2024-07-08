Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı
Antalya'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sıcaklığın en yüksek hissedildiği saatlerde boş kaldı...
Kaynak: DHA
Hava sıcaklığının gün ortasında 41 dereceyi bulduğu Antalya'da nem oranı yüzde 23, deniz suyu sıcaklığı 29,5 derece ölçüldü.
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Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili değil klimalı ev ya da otel odaları oldu.
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Günün en sıcak saatlerini klimaların altında geçirenler ardından yavaş yavaş sahilleri doldurdu.
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Sahile gelenlerden bazıları denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmenin yanı sıra gölgede denizi izlemeyi tercih etti.
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