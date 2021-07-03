Antalya'da 5 yıldızlı karantina

ODA TAMAMEN BOŞALTILIP SAATLERCE DEZEFEKTE EDİLİYOR

Tek kullanımlık kişisel temizlik ürünlerinin yanı sıra, odalara maske, eldiven, tulum, çöp torbaları yerleştirildi. Ayrıca odaya temizlik ve yemek servisi için gelen tüm çalışanlar tulum, maske, siperlik ve eldivenle hizmet veriyor. Tatilcinin izolasyon süresi tamamlanıp tedavisi bittikten sonra oda bir başka kişinin kullanımına sunulmadan önce tamamen boşaltılıyor. Çarşaflar, tek kullanımlık setler dahil olmak üzere tamamı imha ediliyor. Oda ise havalandırmalarına kadar gümüş iyonizer kaplamalı özel kimyasal ile dezenfekte ediliyor.