Antalya'da 5 yıldızlı karantina
Antalya'da oteller, testi pozitif çıkan tatilcilerin hem izole edilecekleri hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri konforlu alanlar oluşturdu.
Turizm kenti Antalya, geçen yıldan bu yana koronavirüsle mücadele ederken aynı zamanda tatilcilere de hizmet etmeye devam etti. 2020 yılında 3,5 milyon tatilciyi güvenli turizm sertifikası alan tesislerde ağırlayan kent, yerli ve yabancı tatilcilerden tam not aldı.
Tatilcilerin havalimanından itibaren sıkı denetlenmesi vaka artışlarının önüne geçerken, oteller de olası pozitif vakalar için bir dizi önlem aldı. Tesislerin tamamı koronavirüs hastalarının daha izole şekilde hem tedavilerini olacakları hem de tatillerini sürdürecekleri alanlar oluşturdu.
Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı 600 oda kapasiteli bir otel, 18 odasını karantina odası haline getirdi. Yakın zamanda test sonucu pozitif çıkan tatilciyle karşılaşmadıkları için bu odaların kullanılmadığı öğrenilirken, odalarda ihtiyaç duyulabilecek her türlü detayın düşünüldüğü belirtildi.
ODA TAMAMEN BOŞALTILIP SAATLERCE DEZEFEKTE EDİLİYOR
Tek kullanımlık kişisel temizlik ürünlerinin yanı sıra, odalara maske, eldiven, tulum, çöp torbaları yerleştirildi. Ayrıca odaya temizlik ve yemek servisi için gelen tüm çalışanlar tulum, maske, siperlik ve eldivenle hizmet veriyor. Tatilcinin izolasyon süresi tamamlanıp tedavisi bittikten sonra oda bir başka kişinin kullanımına sunulmadan önce tamamen boşaltılıyor. Çarşaflar, tek kullanımlık setler dahil olmak üzere tamamı imha ediliyor. Oda ise havalandırmalarına kadar gümüş iyonizer kaplamalı özel kimyasal ile dezenfekte ediliyor.