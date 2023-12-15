Antalya’da 5 yıldızlı otel için suç duyurusu

Çamlığın 5-6 dekarının işgal edildiği, kesilen ağaç ve makilerin gömülerek yerlerine egzotik bitkilerin, zeytin ağaçlarının ve palmiyelerin dikildiği, şantiye ve otel çalışanlarının araçlarının bölgeyi otopark olarak kullandığı, otel tadilatında kullanılacak malzemelerin burada stoklandığı belirlendi.