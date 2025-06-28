Antalya'da 6 katlı otelde yangın paniği: Turistler tahliye edildi

3 yıldızlı oteldeki yangında duman kısa sürede üst katlara yayıldı. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldıktan sonra duman tahliye çalışması yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.