Antalya'da 70 metrekarelik evden bir kamyon çöp çıkarıldı

Ekipler, buzdolabını açtığında ise istiflenmiş, aralarında salam dahi bulunan çürümüş, böceklenmiş yiyecekler ve çöplerle karşılaştılar. Koku ve manzara mahalleliyi rahatsız ettiği kadar, belediye ekiplerini de zorlu bir temizlik süreciyle karşı karşıya getirdi.