Antalya'da 70 metrekarelik evden bir kamyon çöp çıkarıldı
Antalya Kepez Belediyesi'nce, mahallelinin koku şikayeti üzerine bir evde yapılan kontrolde, 70 metrekarelik bir daireden bir kamyon dolusu evsel atık çıkarıldı.
Kepez Belediyesi, Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin kötü koku ve haşere şikayetiyle gündeme getirdiği adeta bir çöplüğe dönüşen evde Kepez Kaymakamlığı, Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda temizlik çalışması yapıldı.
Kepez Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katıldığı çalışmalara Mahalle Muhtarı Hüseyin D.' de eşlik etti. Saatlerce süren temizlik çalışması sonrasında 71 yaşındaki İ.K.'ye ait 70 metrekarelik apartman dairesinden bir kamyon dolusu evsel atık çıkarıldı.
Atıklar arasında küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik atıklar, yıllardır açılmayan bir buzdolabı bulunuyordu.
Ekipler, buzdolabını açtığında ise istiflenmiş, aralarında salam dahi bulunan çürümüş, böceklenmiş yiyecekler ve çöplerle karşılaştılar. Koku ve manzara mahalleliyi rahatsız ettiği kadar, belediye ekiplerini de zorlu bir temizlik süreciyle karşı karşıya getirdi.