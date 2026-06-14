Antalya'da aile içi vahşet! Öğretmen koca, eşini ve kayınpederini silahla öldürdü

Saat 10.00 sıralarında coğrafya öğretmeni O.B. (43) ile Arapça öğretmeni eşi A.B. (40) arasında, iddiaya göre A.B.'nin tayin istemesi sebebiyle tartışma çıktı. Bu tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen kayınpeder C.Ö. (74) de dahil oldu.