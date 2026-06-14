Antalya'da aile içi vahşet! Öğretmen koca, eşini ve kayınpederini silahla öldürdü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, öğretmen O.B., iddiaya göre tayin meselesi yüzünden tartıştığı öğretmen eşi A.B. ve Bursa'dan ziyarete gelen kayınpederi C.Ö.'yü silahla vurarak hayatlarına son verdi. Olay anında evde bulunan üç çocuğun yara almadan kurtulduğu trajik olayda zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trajik asayiş olayında, bir öğretmen tartıştığı öğretmen eşini ve kayınpederini silahla vurarak hayatlarına son verdi
. Memurevleri Mahallesi'nde yaşanan ve bölge sakinlerini derinden üzen olayın ardından şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Saat 10.00 sıralarında coğrafya öğretmeni O.B. (43) ile Arapça öğretmeni eşi A.B. (40) arasında, iddiaya göre A.B.'nin tayin istemesi sebebiyle tartışma çıktı. Bu tartışmaya Bursa'dan misafirliğe gelen kayınpeder C.Ö. (74) de dahil oldu.
Tartışmanın büyümesi üzerine anne A.B., evde bulunan 9, 5 ve 2,5 yaşlarındaki üç çocuğuna güvenlikleri için odalarına gitmelerini söyledi. Çocukların odaya geçmesinin ardından O.B., evdeki pompalı tüfekle salondaki kayınpederine 3 el, ardından da balkona yönelen eşine 2 el ateş açtı.