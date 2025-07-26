Antalya'da alevlerle mücadelede 2'inci gün

GECE BOYU YOĞUN MÜCADELE

Alanya ilçe merkezine yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Söğüt Yaylası’nda dün öğle saatlerinde çıkan yangına da ekipler gece boyu müdahaleyi sürdürdü. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucu alevlerin etrafı büyük ölçüde çevrildi. Bölgenin sarp ve dağlık yapısı ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. 50'ye yakın araç ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştı. Sabah saatlerinden itibaren bu bölgedeki yangına da havadan müdahaleye yeniden başlandı.