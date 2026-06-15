Antalya'da ''Altunlar'' suç örgütüne operasyon: 200 Milyon TL'lik malvarlığına el konuldu!
Antalya'da 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 'Altunlar' isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği belirlenen 200 milyon TL değerindeki gayrimenkul, araç ve banka hesaplarına el konuldu.
Antalya'da kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik dev çaplı bir emniyet operasyonu gerçekleştirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan ve tam 16 ay süren titiz teknik ve fiziki takibin ardından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
18 Şubat 2025 tarihinde başlatılan projeli çalışmalar sonucunda, örgütün karıştığı yasadışı eylemler KOM ekiplerince tek tek deşifre edildi.
Emniyet güçlerinin raporlarına göre suç örgütünün işlediği başlıca suçlar şunlar:
Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüt üyesi olmak.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs.
Nitelikli yağma, tefecilik, silahla kasten yaralama ve örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit eylemleri.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama), vergi ile banka/kredi kartları kanunlarına muhalefet ve yasadışı kumar için yer temin etme.