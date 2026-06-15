Antalya'da ''Altunlar'' suç örgütüne operasyon: 200 Milyon TL'lik malvarlığına el konuldu!

Emniyet güçlerinin raporlarına göre suç örgütünün işlediği başlıca suçlar şunlar:

Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüt üyesi olmak.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs.

Nitelikli yağma, tefecilik, silahla kasten yaralama ve örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit eylemleri.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama), vergi ile banka/kredi kartları kanunlarına muhalefet ve yasadışı kumar için yer temin etme.