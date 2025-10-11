Antalya'da anaokulunda dehşet: 4 yaşındaki minik Mavi'nin parmağı koptu

Yaşanan olaydan sonra okul yönetiminin kendilerine bir şey anlatmadığına vurgu yapan S.İ., "Okul etkinliği saatinde bahçedeyken çocuğumuz tuvalete gitme ihtiyacı hissetmiş ve öğretmenine bunu paylaşıyor. Öğretmen refakat etmek yerine yanına aynı yaş bir çocuğumuzu vererek ana binaya gönderiyor. Uzak bir mesafe olduğu için göz kontağı kuramıyor. Okulumuzda karşılama personelimiz de var aslında. Sanırım ya yerinde yoktu, ya başka bir iş yükü yüklendi. Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Çünkü okulun bize açıkladığı bir durum yok. Yani 'Çocuktur, kazadır, bu işler olabilir. Abartılmasın' gibi bir yaklaşım var. Biz diyoruz ki hani yardımcı öğretmen paraları, aidatları toplanırken; bu çocuktan tek başına okul içerisinde gözle görülmeyecek mesafelerde, demir kapılar aşarak, merdivenler çıkarak hayatlarını, yaşantılarını, okul eğitim hayatlarını tehlikeye atmasınlar istiyoruz. Okul yönetimi, 'Biz önlem almaya başladık. İhmallerimiz var. Bunu en kısa sürede çözeceğiz' demesi gerekirken bu konuda destek, yardım, bir talepte bulunmuyor" diye konuştu.