Antalya'da apartman dairesinde dehşet: Üç el silah sesi duyuldu, 2 ceset bulundu
Antalya'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 821 Sokak üzerindeki bir apartmandan gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Ablasını arayıp vedalaştı
Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katında ikamet eden 47 yaşındaki Ö.Y., olaydan kısa süre önce ablasını telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi. Bu görüşmenin hemen ardından komşular, Ö.Y.’nin dairesinden peş peşe 3 el silah sesi duydu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yatak odasında korkunç manzara
Adrese gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Ö.Y. ve kimliği belirsiz bir kadını yatakta hareketsiz olarak buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y. ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.