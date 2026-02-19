Antalya'da apartman dairesinde dehşet: Üç el silah sesi duyuldu, 2 ceset bulundu

Ablasını arayıp vedalaştı

Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katında ikamet eden 47 yaşındaki Ö.Y., olaydan kısa süre önce ablasını telefonla arayarak intihar edeceğini söyledi. Bu görüşmenin hemen ardından komşular, Ö.Y.’nin dairesinden peş peşe 3 el silah sesi duydu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.