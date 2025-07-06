Antalya'da aslan saldırısına uğrayan çiftçi nasıl kurtulduğunu anlattı
Antalya'da hayvan parkından kaçan aslanın saldırısına uğrayan çifti, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşadıklarını anlatan talihsiz adam, ''Biraz güçlü olmasaydım, şu anda bende belki de yoktum. Başka birisi olsa kendini savunamasa ölmüştü'' dedi.
Dün gece saat 03.30 sıralarında Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan hayvan parkında meydana gelen olayda Zeus isimli erkek aslanın kafesinden kaçtığı ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kısa sürede bölgeye gelen ve aslanın izini sürmeye başlayan ekipler, aslanın kaçtığı parka 700-800 metre ileride bir otelin arka kısmından gelen boğuşma sesleri üzerine sesin geldiği noktaya gitti.
Burada Zeus'un bir vatandaşa saldırdığını gören polis ve jandarma ekipleri, havaya ateş ederek aslanı uzaklaştırdı. Zeus isimli aslan, sabaha kadar izini kaybettirdi. Sabah saatlerinde ormanlık alanda yeniden izine rastlanan aslan için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Jandarma HAYDİ ekipleri ve Manavgat Belediyesi'ne ait iş makineleriyle geniş çaplı arama başlatıldı. Saat 11.30 sularında ormanda bulunan Zeus, uzun uğraşlar sonucunda vurularak itlaf edildi.
Tarlasında uyuyan adama saldırdı
Aslanın saldırısına uğrayan kişinin uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan S.K. (53) ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına konularak ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan K., buradan da doktor oğlu ile birlikte kendi araçları ile Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen S.K., yolda aslanın kendisine saldırdığı anları cep telefonu kamerasına anlattı.
"Bir anda üzerime çöktü"
Gece eşiyle birlikte fıstık bahçesini suladıktan sonra kamyonetin yanında uyuduklarını ve saldırının da bu sırada gerçekleştiği söyleyen S.K., "Sabah 04.30 - 05.00 sıralarıydı, fıstık bahçesini sulamak için tarladaydık. Bir ses geldi. Üzerimdeki battaniyeyi kaldırdığımda aslan üzerime çöktü. Bayağı bir mücadele ettim boğuştuk. O sırada baldırımdan ısırdı, boynunu sıktım. O sırada kaçtı, 10 metre ilerde dikildi biraz. Kolluk kuvvetleri anons etmeye başladı. Yakınlardı ama vurmak istemediler" dedi.