Antalya'da aslan saldırısına uğrayan çiftçi nasıl kurtulduğunu anlattı

Tarlasında uyuyan adama saldırdı

Aslanın saldırısına uğrayan kişinin uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan S.K. (53) ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına konularak ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan K., buradan da doktor oğlu ile birlikte kendi araçları ile Antalya'ya geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelen S.K., yolda aslanın kendisine saldırdığı anları cep telefonu kamerasına anlattı.