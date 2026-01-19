Antalya'da balıkçıların oltasına ceset takıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti. Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte çekilen olta sahile ulaştığında oltaya takılanın balık değil bir erkek cesedi olduğu görüldü.