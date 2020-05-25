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  3. 25 Mayıs 2020 12:56

Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde başlayan rüzgarlı ve yağışlı hava etkisini kentin yayla kesimlerinde kar yağışıyla gösterdi.

Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde başlayan rüzgarlı ve yağışlı hava etkisini kentin yayla kesimlerinde kar yağışıyla gösterdi.

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Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar

Mayıs ayının son haftasına girildiğinde Akseki ilçesinin 2 bin metre rakımlı Göktepe Yaylası'nda gece başlayan kar yağışı, yaylayı bayram sabahı beyaza bürüdü.

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Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar

Yaylada yaşayan vatandaşlar, sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Antalya'da bayram sabahına kar yağışıyla uyandılar

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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