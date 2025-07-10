Antalya'da bir çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülen aslan Zeus'un hatırasını böyle yaşatacak
Antalya'da hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan, bahçesinde uyuyan bir çiftçiye saldırmış, saldırıya uğrayan çiftçi ağır yaralanırken kaçan aslan ormanda öldürülmüştü... Saldırdığı çiftçiyi yaraladıktan sonra öldürülen aslanın sahibi evinin önüne temsili mezar yaptırdı...
Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 5 Temmuz gecesi Antalya Manavgat'ta yaşanmıştı.
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Manavgat'taki hayvan bahçesindeki kafesinden kaçan ‘Zeus' isimli 4 yaşındaki erkek aslan, yakınlarda yer alan bir bahçeye girerek çiftçi Süleyman K.'ye saldırdı.
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Zeus isimli aslan, sabaha kadar izini kaybettirdi. Sabah saatlerinde ormanlık alanda yeniden izine rastlanan aslan için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Jandarma HAYDİ ekipleri ve Manavgat Belediyesi'ne ait iş makineleriyle geniş çaplı arama başlatıldı.
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Yaralanan çiftçi hastanede müşahedeye alınırken, saat 11.30 sularında ormanda bulunan Zeus, uzun uğraşlar sonucunda etkisiz hale getirildi.
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