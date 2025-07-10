Antalya'da bir çiftçiye saldırdıktan sonra öldürülen aslan Zeus'un hatırasını böyle yaşatacak

Zeus isimli aslan, sabaha kadar izini kaybettirdi. Sabah saatlerinde ormanlık alanda yeniden izine rastlanan aslan için Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Jandarma HAYDİ ekipleri ve Manavgat Belediyesi'ne ait iş makineleriyle geniş çaplı arama başlatıldı.