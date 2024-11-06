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  4. Antalya'da ''gizemli bir hava aracı'' yere çakılıp infilak etti

Antalya'da bir hava aracı düşerek infilak etti

Antalya'da ormanlık alana düşen bir maket uçak yangına neden oldu. Ekipler yangını kontrol altına alırken, hava aracının menşeini belirlemek için araştırmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
Antalya'da bir hava aracı düşerek infilak etti - Resim: 1

Antalya'da sabah saatlerinde bir hava aracı yerleşim yerlerine yakın mesafede ormanlık alan içerisine düştü.

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Antalya'da bir hava aracı düşerek infilak etti - Resim: 2

Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi İncekum Mahallesi Silgili Yatağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hava aracı, ormanlık alan içerisine düştü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzağa düşen hava aracını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak olayı bildirdi.

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Antalya'da bir hava aracı düşerek infilak etti - Resim: 3

Çevrede araca ait parçalar bulunurken, çıkan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Olayın yaşandığı bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Antalya'da bir hava aracı düşerek infilak etti - Resim: 4

Öte yandan Antalya Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada hava aracının maket uçak olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve menşei ile kalkış yerinin araştırıldığı belirtildi.

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