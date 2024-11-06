Antalya'da bir hava aracı düşerek infilak etti
Antalya'da ormanlık alana düşen bir maket uçak yangına neden oldu. Ekipler yangını kontrol altına alırken, hava aracının menşeini belirlemek için araştırmalar sürüyor.
Antalya'da sabah saatlerinde bir hava aracı yerleşim yerlerine yakın mesafede ormanlık alan içerisine düştü.
Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi İncekum Mahallesi Silgili Yatağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hava aracı, ormanlık alan içerisine düştü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzağa düşen hava aracını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak olayı bildirdi.
Çevrede araca ait parçalar bulunurken, çıkan yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Olayın yaşandığı bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.
Öte yandan Antalya Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada hava aracının maket uçak olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve menşei ile kalkış yerinin araştırıldığı belirtildi.