Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada can pazarı yaşandı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti.
Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.
