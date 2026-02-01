  1. Anasayfa
  Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada can pazarı yaşandı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA/İHA
Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. 

Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, araç dışına savrulan bazı yolculara müdahale etti. 

Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Araçta sıkışan yolcular ise AFAD ve itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Antalya'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

