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  3. 30 Mart 2018 14:10

Antalya'da Çiftlik Bank baskını !

Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

Antalya'da Çiftlik Bank baskını !

Çiftlik Bank'ın Antalya’daki depolarına baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

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Antalya'da Çiftlik Bank baskını !

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Çiftlik Bank'ın ortağı olduğu iki şirketin depolarına dün baskın düzenlendi.

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Antalya'da Çiftlik Bank baskını !

Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya baskın düzenleyen polis, 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu.

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Antalya'da Çiftlik Bank baskını !

Aramalarda dijital materyal ve belgelere de el konuldu.

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